Franczyza FBI z planem na nowy serial. Widzowie wyśmiali tytuł

Fot. Materiały prasowe

Reklama

FBI składa się do tej pory z trzech seriali: FBI, FBI: International oraz FBI: Most Wanted. Ogłoszono czwartą produkcję, której tytuł został już wyśmiany w mediach społecznościowych – brzmi on FBI: CIA. Połączenie nazw dwóch agencji samo w sobie budzi konsternację. W komentarzach padają nawet żartobliwe sugestie, że powinni stworzyć serial o policjantach zatytułowany "Policjanci gliniarze”.

W Avengers: Doomsday głównymi bohaterami będą te postacie. Marvel rozwiązał wielki problem?

FBI: CIA – o czym jest serial?

Historia skupia się na agencie FBI i agencie CIA, którzy muszą współpracować w tajnym oddziale walczącym z krajowym terroryzmem w Nowym Jorku. Pilot serialu został już przygotowany i zostanie wyemitowany wiosną 2025 roku jako jeden z odcinków FBI. Jeśli widzom się spodoba, wówczas zostanie zamówiony sezon, którego premiera planowana jest na jesień 2025 roku.

Na razie nie wiadomo, jak zostanie połączony klimat FBI z bardziej szpiegowskim podejściem CIA. Sukcesy seriali o CIA, takich jak Special Ops i Zwerbowany, pokazują jednak, że widzowie są zainteresowani tego typu historiami.

Za sterami serialu stoją scenarzystka Nicole Perlman (Kapitan Marvel) oraz były agent CIA David Chasteen, który pracował już przy Jacku Ryanie.