Plakat Gladiatora 2 podgrzewa atmosferę. Od obejrzenia zwiastuna dzielą nas godziny

W mediach społecznościowych zadebiutował pierwszy plakat oczekiwanego widowiska Gladiator 2. Jednocześnie przypomniano, że 9 lipca 2024 roku do sieci trafi pierwszy zwiastun. Dokładna godzina jego publikacji nie została ujawniona. Wówczas przekonamy się, jak się zapowiada kontynuacja jednego z najlepszych filmów w historii.

Gladiator 2 - o czym jest fil?

Historia rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach z poprzedniej części i skupia na Lucjuszu (Paul Mescal), który nie jest już dzieckiem, jak w pierwszym filmie. Z rozkazu matki Lucillli (Connie Nielsen) dorastał poza zasięgiem Cesarstwa Rzymskiego. Lucilla chciała go chronić, ale jej syn wraz z latami czuje do matki jedynie coraz większą niechęć i ma jej za złe porzucenie go z dala od domu. Teraz Lucjusz ma żonę i dziecko. Rodzina wiedzie względnie spokojne żyje, póki na zamieszkany przez nich teren nie wkraczają najeźdźcy z jego ojczyzny. Na ich czele stoi Marcus Acacius (Pedro Pascal) , którego mentorem był Maximus (Russell Crowe). Lucjusz staje się jeńcem Marcusa. Choć powinien mieć już tylko dwie opcje - zostać niewolnikiem albo zginąć na arenie.

Ridley Scott jest reżyserem. Premiera w listopadzie 2024 roku w kinach.