Barbie - Zack Snyder komentuje żart na temat Ligi Sprawiedliwości. "Był całkiem niezły"

fot. Warner Bros. // Netflix

Reklama

Film Barbie wszedł do kin w lipcu i od razu stał się wielkim hitem. Zarobił ponad 1,4 miliarda dolarów, stając się najbardziej dochodową produkcją 2023 roku. W głównych rolach wystąpili Margot Robbie i Ryan Gosling. Za reżyserię odpowiada Greta Gerwig, która napisała również scenariusz wraz z Noah Baumbachem.

Barbie - Zack Snyder z dystansem do żartu o wersji reżyserskiej Ligi Sprawiedliwości

W komedii, gdy Ken Ryana Goslinga przenosi patriarchat do Barbielandu po wizycie w prawdziwym świecie, inne Barbie zaczynają się budzić z pewnego rodzaju stanu hipnozy. W tym momencie pojawia się żart, w którym Barbie Alexandry Shipp mówi, że czuje się, jakby była we śnie, w którym naprawdę zaangażowała się w wersję reżyserską Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera.

Wspomniany twórca filmu superbohaterskiego w wywiadzie dla Men’s Health wyjaśnił, że żart dotyczy bardziej fandomu. Powiedział też, że Barbie jest świetna, a żart był całkiem niezły. Następnie kontynuował:

Powiedziałem Debbie [jego żona, Deborah Johnson]: musisz poświęcić chwilę na przemyślenie tego, że twoje imię jest tak płynnie wplecione w fenomen popkultury, który jest tak duży, że może istnieć jako żart w filmie o Barbie. To całkiem szalone. Musisz się na chwilę zdystansować i pomyśleć: "Wow, co zrobiliśmy? Co się stało? Ale jak to?"

Przypomnijmy, że Zack Snyder wycofał się z pracy nad Ligą Sprawiedliwości na etapie postprodukcji ze względu na tragedię rodzinną. Funkcję reżysera objął Joss Whedon, który zmienił kierunek filmu, co później wpłynęło na słaby wynik kasowy w box office. Fani przez kilka lat domagali się wypuszczenia wersji reżyserskiej Snydera. W 2021 roku trafiła ona ostatecznie na HBO Max. Nie tylko produkcja była dłuższa, ale też mroczniejsza i poważniejsza.

Fot. Materiały prasowe