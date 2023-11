Barbie - film mógłby trwać 8 godzin? To marzenie reżyserki

Fot. Materiały prasowe

Oryginalny czas trwania Barbie - do tej pory największego kinowego hitu 2023 roku, który zarobił ponad 1 mld 441 mln dolarów na świecie według danych podanych przez IMDb - to 1 godzina i 54 minuty. Jednak jak zawsze podczas tworzenia filmów, część scen wycięto w trakcie montażu.

Greta Gerwig, która wyreżyserowała produkcję, trochę żałuje, że seans nie mógł trwać dłużej. Zobaczcie sami.

Barbie - film mógłby trwać 8 godzin

Greta Gerwig w rozmowie z Entertainment Tonight, podczas gali wręczenia nagród Gotham Awards, opowiedziała o scenach wyciętych z Barbie:

Jest jakieś milion niesamowitych scen, które wypadły w trakcie montażu. Powiedziałabym, że większość z nich, za którymi tęsknię, to alternatywne ujęcia tego, co już mieliśmy. No wiesz, chciałabym, by film mógł trwać osiem godzin - cała obsada była niesamowicie utalentowana.

Oczywiście, na pewno jej wypowiedź jest trochę przesadzona, co nie zmienia faktu, że wielu widzów na pewno chętnie zobaczyłoby wersję reżyserską Barbie, w której byłyby najlepsze usunięte sceny. Nawet jeśli nie w kinie, to w domu, w którym można włączyć pauzę bez obawy, że przegapi się coś ważnego.

Barbie - ciekawostki i easter-eggi

1. Scena otwierająca film to ukłon w stronę kultowej "Odysei kosmicznej" Stanleya Kubricka. Tylko zamiast monolitu obcych na opustoszałą planetę wkroczyła wielka Barbie w stroju kąpielowym.