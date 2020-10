Barwy szczęścia: odcinek 2315 - co się wydarzy?

fot. TVP VOD

Czy Barwy szczęścia dostarczą emocji w nowym odcinku? Cały serial można oglądać w TVP VOD. Odcinki są tam dostępne przed premierą w TVP. Najnowszy można obejrzeć w Strefie ABO, do której dostęp uzyskuje się po opłacaniu abonamentu radiowo-telewizyjnego lub wykupienie subskrypcji w cenie 9,99 zł za 30 dni użytkowania.

Barwy szczęścia: odcinek 2135 - opis fabuły

Po incydencie w Fitness Klubie Sławka leży w szpitalu. Jest przekonana, że do jej zasłabnięcia przyczyniły się produkty Fit-Zdrowia. Jezierska zaczyna szukać w sieci innych osób niezadowolonych z suplementów tej firmy.

Stawicki płoszy nieznajomego obserwującego jego dom. Pod nieobecność partnera Dominika przyjmuje kuriera, który nie zamyka za sobą drzwi. Wychodzącego mężczyznę zauważa Bożena. Kobieta wchodzi do domu Stawickiego, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku... Waleria dowiaduje się, że ciąża narzeczonej Bartka jest zagrożona, postanawia więc lecieć do Norwegii.

Ludwik odwiedza Górków ze swoimi "dziewczynami". Gdy panie słyszą, że Stefan ma zostać słomianym wdowcem, od razu postanawiają się nim zająć - ku przerażeniu żony...