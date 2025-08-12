Reklama
Marvel zacieśnia pasa. Mniejsze zarobki wywołują spór wśród obsady i członków ekipy

Możliwe, że czasy zarabiania setek milionów dolarów za udział w filmach Marvela dobiegły końca. Nowa plotka sugeruje zmianę strategii Disneya i Marvel Studios w obliczu ostatnich przeciętnych wyników finansowych. To oczywiście wywołało kontrowersje. O co dokładnie chodzi?
Możliwe, że czasy zarabiania setek milionów dolarów za udział w filmach Marvela dobiegły końca. Nowa plotka sugeruje zmianę strategii Disneya i Marvel Studios w obliczu ostatnich przeciętnych wyników finansowych. To oczywiście wywołało kontrowersje. O co dokładnie chodzi?
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
8. Avengers: Koniec gry (2019) Źródło: materiały prasowe
W ostatnim czasie wiele się słyszało o ogromnych zarobkach Roberta Downey Jr. na przestrzeni filmów z Kinowego Uniwersum Marvela. Aktor miał rzekomo zarobić nawet między 500-600 mln dolarów. W to wlicza się samą gażę, jak i dodatkowe procenty od przychodów box office. W ostatnich latach marka MCU podupadła, a wyniki finansowe przestały zachwycać, jak dawniej. Z tego powodu Marvel Studios na polecenie Disneya może obrać inną strategię. O tym informuje grupa scooperów, których informacje często się sprawdzały.

Marvel na planie Avengers: Doomsday "ukrył" słynnego aktora? Teoria rozpala umysły fanów

Zdaniem Divinity Seeker, Disney zlecił Marvelowi zaciśnięcie pasa. Ostatnie wyniki finansowe nie były zadowalające, a budżet nadchodzących Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars może być kolosalnie duży z powodu wielkiej ilości aktorów i postaci, których zobaczymy na ekranie. Czasy wielkich gaż się skończyły, a aktorzy pracujący nad filmami Marvela muszą się teraz mierzyć z trudniejszymi negocjacjami niż wcześniej. Rzekomo pojawił się też spór wewnątrz obsady. Zarobki powracającego Roberta Downey Jr. i braci Russo zostały ujawnione, a niektórzy członkowie obsady czują się niedocenieni. Mowa głównie o osobach, które były w pierwszym składzie Avengers - Chrisie Evansie, Marku Ruffalo czy Chrisie Hemsworthcie. 

Marvel Studios chce jednocześnie zapewnić sobie udział wielkich gwiazd w przyszłych projektach, ale przy okazji spuścić z tonu jeśli chodzi o wielkie zarobki, które dotychczas proponowano. Dla przykładu aktorzy odgrywający członków Fantastycznej 4 otrzymali dość skromne wynagrodzenie za powrót do ról. Czy Waszym zdaniem jest to słuszna strategia w obliczu ostatnich problemów studia?

Te filmy Marvela zarobiły mniej niż sam Robert Downey Jr.

Marvels - 199.7 mln dolarów

Marvels - 199.7 mln dolarów
fot. Marvel Studios
Źródło: X (@DivinitySeeker1)

