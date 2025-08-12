Zbrodnie po sąsiedzku – zwiastun 5. sezonu: bohaterowie kontra mafia!
Zbrodnie po sąsiedzku powracają po przerwie z nowymi odcinkami. Zwiastun 5. sezonu zapowiada nową sprawę, świeże pomysły, mafię w centrum wydarzeń i ponownie mnóstwo gwiazd w gościnnych występach. Będzie się działo!
Pierwszy zwiastun piątego sezonu komediowego serialu Zbrodnie po sąsiedzku trafił do sieci i zapowiada wszystko to, co fani kochają najbardziej – prześmieszny chaos w wydaniu trójki bohaterów. Trailer ujawnia datę światowej premiery: 9 września 2025 roku. Do tej pory premierowe odcinki każdego sezonu pojawiały się w Polsce dzień później w Disney+.
Zbrodnie po sąsiedzku - zwiastun 5. sezonu
Zbrodnie po sąsiedzku – o czym jest 5. sezon?
W finale czwartej serii bohaterowie odkryli nową ofiarę w budynku – oddźwierny Lester (Teddy Coluca) został znaleziony martwy w fontannie. Raport policyjny mówi o nieszczęśliwym wypadku, ale Charles, Oliver i Mabel są przekonani, że prawda jest inna. Postanawiają rozpocząć własne śledztwo, które prowadzi ich w mroczne zakamarki Nowego Jorku, gdzie natrafiają na powiązania z miliarderami, staromodnymi gangsterami i skrywającymi sekrety sąsiadami.
W gościnnych rolach pojawią się m.in. Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Christoph Waltz, Beanie Feldstein, Meryl Streep, Dianne Wiest, Logan Lerman, Jermaine Fowler, Téa Leoni, Nathan Lane, Richard Kind oraz Keegan-Michael Key.
W dniu premiery udostępnione zostaną trzy pierwsze odcinki, a kolejne będą pojawiały się co tydzień.
Źródło: deadline.com
