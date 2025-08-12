Reklama
Nowy 13 posterunek? Jest na to pomysł – Cezary Pazura zdradza szczegóły!

13 posterunek to kultowy polski serial komediowy Macieja Ślesickiego, w którym główną rolę grał Cezary Pazura. Wygląda na to, że pojawiła się szansa na jego powrót i konkretny pomysł, o którym aktor opowiedział podczas streama na żywo.
13 posterunek to kultowy polski serial komediowy Macieja Ślesickiego, w którym główną rolę grał Cezary Pazura. Wygląda na to, że pojawiła się szansa na jego powrót i konkretny pomysł, o którym aktor opowiedział podczas streama na żywo.
Adam Siennica
13 Posterunek fot. Jerzy Murawski © 2000 CANAL+ POLSKA
Cezary Pazura gościł w streamie na żywo u influencerki znanej jako Nieuczesana. Podczas rozmowy padł temat serialu 13 posterunek, który – jak się okazuje – ma szansę wrócić z nowymi odcinkami.

Nowy 13 posterunek

Aktor ujawnił, że istnieje pomysł na kontynuację kultowego sitcomu. W nowej wersji jego bohater miałby już zostać komendantem, a w centrum wydarzeń znalazłaby się nowa postać w stylu Cezarego Cezarego – choć byłby to zupełnie inny typ bohatera.

– Tak jak w 13 posterunku, musi przyjść jakiś wariat na posterunek – powiedział Pazura w rozmowie.

Dodał, że prawa do serialu znajdują się obecnie w jednych rękach, więc wszystko zależy od jego twórcy, Macieja Ślesickiego.

Przypomnijmy, że serial był emitowany w latach 1997–2000, a widzowie śledzili perypetie grupy policjantów na tytułowym, pechowym posterunku. Barwne postaci i specyficzne poczucie humoru sprawiły, że produkcja zyskała status kultowej w końcówce lat 90.

Na razie nie wiadomo, czy Maciej Ślesicki jest zainteresowany powrotem i czy ewentualnie sam podjąłby się realizacji. Jeśli jednak projekt dojdzie do skutku, 13 Posterunek wpisze się w globalny trend wznawiania popularnych seriali po latach.

Źródło: Stream Nieuczesanej

