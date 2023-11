Batman - Christopher Nolan nie chce rozmawiać o filmie Matta Reevesa. Dlaczego?

fot. materiały prasowe

Christopher Nolan jest jednym z najbardziej znanych reżyserów w Hollywood, który nakręcił m.in. Incepcję, Interstellar czy Oppenheimera. Ten ostatni tytuł znajduje się obecnie na 3. miejscu najbardziej dochodowych filmów tego roku, zarabiając ponad 948 milionów dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Fani komiksowego kina kojarzą go najbardziej ze znakomitej trylogii o Batmanie z Christianem Balem.

W najnowszej rozmowie z Variety Christopher Nolan został zapytany czy widział Batmana z 2022 roku w reżyserii Matta Reevesa. Twórca odmówił odpowiedzi, wyjaśniając dlaczego.

Gdybym zaczął mówić o filmach komiksowych, byłaby to jedyna rzecz, na którą zwracano by uwagę w artykule.

Jednak w wywiadzie Nolan nie wykluczył powrotu do reżyserowania franczyzowych filmów.

Zrobiłem remake, adaptacje komiksów i powieści, a także napisałem scenariusze oryginalne. Jestem otwarty na wszystko, ale jako scenarzysta i reżyser, niezależnie od tego, co robię, muszę czuć, że to należy do mnie. Muszę uczynić to oryginalnym dla mnie: początkowy zalążek pomysłu może pochodzić skądinąd, ale musi przejść przez moje palce na klawiaturze i wyjść tak, jak ja to widzę.

