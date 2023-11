The Boys - co wiemy o 4. sezonie? TE postacie z Pokolenia V powrócą

fot. Prime Video

Reklama

W ostatnim czasie opublikowano dwa nowe plakaty promocyjne z 4. sezonu The Boys. Przy okazji na oficjalnym koncie serialu w serwisie X (dawnym Twitterze) podano kilka informacji o nadchodzącej serii i jej fabule. Po pierwsze akcja będzie rozgrywać się mniej więcej miesiąc po wydarzeniach z finałowego odcinka 1. sezonu Pokolenia V. Ponadto potwierdzono, że Butcher (Karl Urban) wie o wirusie, który powoduje chorobę u supków, a przy większej dawce potrafi ich zabić. Z kolei Homelander (Antony Starr) stanie przed sądem za zamordowanie laserem zwolennika Starlight, co widzieliśmy w końcówce 3. serii The Boys. Vought stworzył nawet hashtag na tę okazję: #HomeFree.

W poście napisano również, że wydarzenia z 4. sezonu wprowadzą do historii w 2. serii Pokolenia V. Czy trzeba oglądać oba seriale, aby zrozumieć ich fabułę? Według wpisu odpowiedź brzmi nie, ale zachęcili widzów do obejrzenia obu, pisząc, że powinni to zrobić.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1722386766727164145

Oprócz tego profil na X udostępnił wideo, w którym potwierdzono, że powrócą Cate Dunlap (Maddie Phillips) i Sam Riordan (Asa Germann). Jednak nie ujawniono, czy pojawią się w nowym sezonie The Boys czy dopiero w 2. serii Pokolenia V.

https://twitter.com/VoughtIntl/status/1722365879336460770

The Boys - zdjęcia i plakaty z 4. sezonu

The Boys - 4. sezon

Po zakończeniu strajku aktorów ruszy promocja 4. sezonu The Boys. Wiadomo, że zdjęcia do serialu zakończyły się przed rozpoczęciem protestu. Showrunner Eric Kripke zdradził, że większość montażu nowych odcinków została już ukończona, a teraz zespół pracuje nad muzyką i efektami specjalnymi. Mimo udostępnienia plakatów nie podano dokładnej daty premiery nowych epizodów, które trafią na Prime Video.

The Boys - ranking najpotężniejszych postaci

Sprawdźcie redakcyjny ranking najpotężniejszych postaci z serialu The Boys.