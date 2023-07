Batman: Gargoyle of Gotham - zwiastun komiksu. Mroczny Rycerz w walce z czystym złem

fot. materiały prasowe

W styczniu 2023 roku oficjalnie wystartowała nowa linia wydawnicza - Dawn of DC, która daje nowe spojrzenie na ukochanych bohaterów i złoczyńców tego uniwersum. Inicjatywa stale poszerza się o nowe tytuły, a teraz fani mogą przyjrzeć się jednemu z nich w zwiastunie promocyjnym Batman: Gargoyle of Gotham. To nowa, czteroczęściowa seria komiksowa od Rafaela Grampy, która zostanie opublikowana przez linię wydawniczą Black Label.

Batman: Gargoyle of Gotham - zwiastun

Just revealed at #SDCC - the breathtaking BATMAN: GARGOYLE OF GOTHAM teaser trailer! Rafael Grampá's twisted vision of the Dark Knight begins in September. #DCatSDCC https://t.co/3Ut9WSDEDu pic.twitter.com/F3mRMakmhs — Batman (@Batman) July 20, 2023 ROZWIŃ ▼

Batman: Gargoyle of Gotham - o czym jest?

Batman: Gargoyle of Gotham przedstawia Gotham, gdzie każdy dzień wydaje się być jeszcze mroczniejszy i bardziej niereformowalny od poprzedniego. W związku z tym, Batman decyduje się zabić na dobre tożsamość Bruce'a Wayne'a oraz założyć czarną maskę i pelerynę na stałe. Chociaż bohater zna ulice miasta, wkrótce przekona się, że praktycznie nie zna samego siebie. Seryjny zabójca jest na wolności, i choć początkowo ofiary wydają się być przypadkowe, każda wskazówka naprowadza Batmana na przerażającą prawdę - wszystkie są nie tylko ze sobą powiązane, ale również z nim samym. Kiedy zupełnie nowa galeria zdeprawowanych złoczyńców zacznie wyłaniać się z głębin miasta, Batman będzie musiał zmierzyć się z samą naturą zła - również z tym, które czai się w najciemniejszych zakamarkach jego własnego serca - aby stawić czoła temu, co nadchodzi dla miasta, które poprzysiągł chronić.

Batman: Gargoyle of Gotham - Rafael Grampa o komiksie

Oto, co miał do powiedzenia twórca serii Batman: Gargoyle of Gotham na temat nadchodzącego komiksu:

- Kiedy jego pochodzenie zostało ukazane w pierwszej części Batmana w latach 40., Bruce Wayne obiecał pomścić swoich zamordowanych rodziców i - kierując się swoją wiarą w omen - został Batmanem. Dla mnie, ten subtelny aspekt wiary Bruce'a był fundamentalny dla postaci Batmana, i z tej perspektywy zauważyłem tę nieopowiedzianą historię. Batman: Gargoyle of Gotham ukazuje, kim on jest i dlaczego. To spełnia moje marzenie o przedstawieniu własnej interpretacji Batmana, gdy zagłębiam się w najciemniejsze zakamarki jego esencji. Mam szczerą nadzieję, że czytelnicy będą się dobrze bawić.

Batman: Gargoyle of Gotham - premiera

Pierwsza część Batman: Gargoyle of Gotham pojawi się w Dzień Batmana, czyli 16 września 2023 roku. Będzie dostępna w Ameryce Północnej, Brazylii, Hiszpanii oraz we Włoszech i Niemczech. Różnorodne okładki komiksu zostaną stworzone przez Jima Lee, Franka Millera i Davida Fincha. Za wariant okładki 1:50 odpowiadać będzie Priscilla Petraites, a za 1:100 Paul Pope.