To nie musiał być Chris Evans. Oto, kto mógł zagrać Kapitana Amerykę

Ostatnio aktor Scott Porter (Ginny & Georgia) pojawił się w programie Watch What Happens Live!, gdzie ujawnił, kto ubiegał się o rolę Kapitana Ameryki w MCU. Dziś przyznaje, że sam nie wyobraża sobie kogokolwiek innego na miejscu Chrisa Evansa. Chociaż w tamtym czasie nieotrzymanie angażu było dla niego niezmiernie bolesne.

- Zgiąłem się w pół, szlochałem, łkałem. Tak, było źle. Ale wszystkie portale wrzucały moją głowę na ciało Kapitana Ameryki i sam zaczynałem w to wierzyć. Myślałem: "Dam radę. Och, nie, nie. Jednak nie dam".

Porter ujawnił, kto jeszcze ubiegał się o tę rolę. Wśród kandydatów był Mike Vogel (Sex/Life, Sekretna obsesja), co potwierdza plotki sprzed lat. W 2010 roku aktor nie chciał komentować udziału w castingu, mówiąc jedynie, że jest "wielkim fanem" komiksów i trzyma kciuki za produkcję.

W czwórce finałowych kandydatów znalazł się również Wilson Bethel (Daredevil: Odrodzenie), który ostatnio sam się do tego przyznał. Podobnie jak Porter, opisywał przesłuchania do Kapitana Ameryki jako "najbardziej ekscytujący - i później - najbardziej załamujący" czas w swoim życiu. Czuł ogromną nadzieję, że to się uda, bo już dyskutował z Joe Johnsonem o roli i brał udział w zdjęciach próbnych, podczas których założył ikoniczny kostium.

- Wierzę jednak, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Chris wykonał znakomitą robotę w tej roli. A może życie, które nie doprowadziło mnie do Avengersów, było na swój sposób bogate i satysfakcjonujące. Więc nie mogę tego rozpamiętywać.

