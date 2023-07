Blue Beetle i Legion samobójców 2 - czy filmy należą do DCU? James Gunn odpowiada

fot. materiały prasowe

Reżyser filmu Blue Beetle sugerował w jednym z wywiadów, że jest on częścią DCU, czyli nowego uniwersum budowanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Czy jednak tak jest w istocie? Sam James Gunn na Threadsach podjął decyzję, by wyjaśnić tę sytuację i jego podejście jako współszefa uniwersum.

Blue Beetle w DCU?

Odpowiedź Jamesa Gunna nie do końca zgadza się z wypowiedzią reżysera. Gunn twierdzi bowiem, że tak, postać Blue Beetle (grana przez Xolo Maridueña), jak i niektóre inne postacie z filmów DC, będą częścią jego uniwersum DCU. Warto podkreślić, że mówi on o postaciach, nie o filmach. Siłą rzeczy więc Blue Beetle jako film, który zapowiada się na kolejną klapę finansową może nie być częścią uniwersum, ale już bohater grany przez tego aktora tak.

Legion samobójców 2 w DCU?

W rozmowie z fanem w mediach społecznościowych potwierdził, że film Legion samobójców: The Suicide Squad nie jest częścią kanonu DCU. Dodał też, że kanon uniwersum rozpocznie się wraz z filmem Superman: Legacy, czyli innymi słowy wszystko, co do tej pory powstało w oparciu o komiksy DC, nie jest częścią uniwersum. Jednakże tak, jak Gunn wspomniał we wcześniejszej wypowiedzi przytoczonej w tym newsie, niektóre postacie w wykonaniu tych samych aktorów będą tutaj odgrywać rolę.

Trudno w tym aspekcie zrozumieć miejsce serialu Peacemaker, który wychodzi od Legionu samobójców i ma dostać 2. sezon będący częścią DCU. Dopiero po 2025 roku, gdy Gunn wypuści na ekrany Superman: Legacy.