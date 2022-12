Batman przyszłości - w filmie miał pojawić się wątek romansowy z Catwoman? Nowe informacje

fot. Warner Bros.

Kilka dni temu w sieci pojawiła się informacja, że Warner Bros. zrezygnował z produkcji filmu Batman przyszłości. Miała to być filmowa adaptacja serialu animowanego, który był znany w Polsce pod tytułem Batman - 20 lat później. Według doniesień w roli Bruce'a Wayne'a miał wystąpić Michael Keaton.

Scenariusz projektu pisała Christina Hodson, która pracowała wcześniej nad innym filmami na podstawie komiksów DC - Ptaki Nocy, The Flash i skasowaną Batgirl. Jak donosi serwis The Hollywood Reporter szefowie Warner Bros. byli podekscytowani podejściem scenarzystki do historii. Jednak po dwóch tygodniach od momentu, gdy nowymi szefami DC Studios zostali James Gunn i Peter Safran, powiedziano jej, aby wstrzymała pracę nad scenariuszem.

Pojawiły się też inne informacje dotyczące Batmana przyszłości. Według THR miał pojawić się wątek romansowy między Batmanem Michaela Keatona a Catwoman. Na ten moment nie jest jasne, czy Michelle Pfeiffer miała ponownie wcielić się w rolę Seliny Kyle. Przypomnijmy, że aktorzy wystąpili w tych rolach w filmie Powrót Batmana z 1992 roku w reżyserii Tima Burtona.

fot. Warner Bros. // Powrót Batmana

Batman przyszłości - fabuła serialu

Dla przypomnienia akcja Batmana przyszłości dzieje się 50 lat po wydarzeniach z animowanej produkcji Batman. Stary Bruce Wayne już od 20 lat nie walczy z przestępczością w Gotham. Mężczyzna skupia się bardziej na utrzymaniu kontroli nad swoją firmą. Pewnego dnia ratuje młodego Terry'ego McGinnisa. Ten odkrywa Bat-Jaskinię i bez pozwolenia zakłada jeden ze strojów Batmana. Od tej pory walczy z przestępczością, a Wayne staje się dla niego mentorem.