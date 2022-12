DCU - reboot z nowymi aktorami? James Gunn komentuje - "fani" Snydera życzą mu zwolnienia

fot. materiały prasowe

8 grudnia 2022 roku The Hollywood Reporter (ze wsparciem Deadline oraz Variety) opublikował obszerny raport o tym, co się dzieje za kulisami filmowego uniwersum DCU. Podobno James Gunn oraz Peter Safran, szefowie uniwersum planujący jego rozwój na lata, chcą odciąć się w jakiś sposób od problemów wygenerowanych przez poprzedników. Zasugerowano, że mogą rozważać pożegnanie się z aktorami zatrudnionymi przez Zacka Snydera. Chodzi więc o takie osoby jak: Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill i Ezra Miller.

DCU - James Gunn atakowany

Na reakcję fanów Zacka Snydera, którzy wciąż fanatycznie walczą o to, by wrócił do DC, nie trzeba było długo czekać. Twitter został zalany przez posty atakujące Jamesa Gunna i żądające od korporacji Warner Bros. Discovery jego zwolnienia. Według nich podejmowane przez niego decyzje niszczą uniwersum i wszystko, co stworzył Zack Snyder. Pojawiła się też wzmianka o tym, że jedyną nadzieją dla DC jest Snyder. Wszystko okraszone jest hashtagiem #FireJamesGunn.

DCU - James Gunn komentuje plotki

Reżyser wykorzystał Twittera, by odnieść się do raportu The Hollywood Reporter. Choć konkretów nie zdradza, daje do zrozumienia, że... część tego, o czym napisali, to prawda. Dodaje jednak, że niektóre wątki są częściowo zgodne z prawdą, inne nie mają z nią nic wspólnego. Przy niektórych kwestiach nie podjęli jeszcze decyzji.

Nawet w przypadku wiadomości podanych przez The Hollywood Reporter nie wiemy, czy wszystko jest w 100% prawdą, bo źródła są różne, a osoby zdradzające informacje nie znają wszystkich szczegółów i kontekstu. James Gunn i Peter Safran cały czas pracują nad swoim planem, więc jeszcze wiele decyzji przed nimi. Sam Gunn na Twitterze podkreśla, że są dopiero na początkowym etapie pracy nad 10-letnim planem budowy uniwersum, którego historia ma być opowiadana w filmach, serialach, animacjach i grach.

- Wiemy, że nie uda nam się zadowolić każdej osoby, ale możemy obiecać, że wszystko, co robimy, jest dla dobra historii oraz bohaterów DC, których uwielbiacie i których sami wielbimy całe nasze życie.

Co więcej, James Gunn podkreślił też ważną rzecz, która odnosi się do raportu THR i wątku pozbycia się bagażu problemów wygenerowanych przez twórczość Zacka Snydera.

- Jest to szansa na to, by rozbudować to, co działało w DC do tej pory i pomóc skorygować to, co nie działało.

Gunn prosi wszystkich o cierpliwość, bo na ten moment żadnych konkretów zdradzić nie może. Podkreśla, że poświęcają tym historiom i tym postaciom czas, na który zasługują. Według informacji w przyszłym tygodniu zarys planu zostanie przedstawiony szefowi Warner Bros. Discovery– Davidowi Zaslavowi. Później osoby kreatywne będą poinformowane o tym, co ich czeka. Na ten moment nikt z aktorów nie wie, co dalej. Według Deadline to wygenerowało gigantyczny problem – informatorzy porównali ich reakcje do zamieszek. Istnieje duże ryzyko utraty partnerów kreatywnych ważnych dla przyszłości DC.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1600920132691189760

https://twitter.com/JamesGunn/status/1600920134020800512

https://twitter.com/JamesGunn/status/1600920135237136385

https://twitter.com/JamesGunn/status/1600920136621338624

https://twitter.com/JamesGunn/status/1600920138106429440

https://twitter.com/JamesGunn/status/1600920141256339456

DCU - zmiana aktorów?

Informator Deadline z kręgów studia Warner Bros. twierdzi, że w żadnym momencie nie było rozmowy o tym, aby pożegnać się z aktorami zatrudnionymi przez Zacka Snydera. Ich przyszłość zależy od sukcesów nadchodzących filmów, czyli The Flash oraz Aquaman i Zaginione Królestwo. Według nich nie było rozmowy o tym, by Jason Momoa zagrał Lobo kosztem Aquamana. Jednakże według wielu niezależnych źródeł innych portali mówi się, że Ezra Miller nie zagra już Flasha z uwagi na ogromne kontrowersje związane z aktorem.

DC - najpotężniejsze postacie komiksowego uniwersum

Niewykluczone, że wiele tych postaci zobaczymy na ekranie i pojawią się oni w planie rozwoju DCU.