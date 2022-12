Aquaman 2 - Amber Heard nie zostanie wycięta z sequela. Batman i Vulko nie pojawią się w filmie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Prawnicy Amber Heard złożyli apelację od wyroku, w którym ława przysięgłych orzekła jej winę w procesie o zniesławienie jej byłego męża - Johnny'ego Deppa. W związku z tym wciąż nie brakuje kontrowersji wokół aktorki, co ma wpływ na nastroje widzów czekających na film Aquaman i Zaginione Królestwo. Wielu z nich domagało się usunięcia jej z produkcji. Na przestrzeni kilku miesięcy pojawiły się nawet plotki, że tak się stało. Okazuje się, że do niczego takiego nie doszło.

Znawca branży KC Walsh ujawnił, że Mera, w którą wciela się Amber Heard, pozostanie w drugiej części Aquamana. Potwierdził, że jej rola nie została skrócona i wciąż będzie przebywać 20 minut na ekranie zgodnie ze wcześniejszymi doniesieniami.

Tak, wcale jej nie zmniejszono ani nie skrócono. Moje źródło powiedziało, że chcieli ją wyciąć, ale wygląda na to, że tak się nie stanie. Heard pojawia się przez cały film - nie wycięli jej ani nie skrócili jej roli.

Walsh dodał, że cięcia zostały dokonane w innym miejscu w filmie. Cameo Bena Afflecka w roli Batmana zostało usunięte z filmu, a do tego Vulko, w którego wcielał się Willem Dafoe, nie pojawia się w produkcji, umierając poza ekranem.

Pozostanie Heard w filmie może się wiązać z decyzjami, które w ostatnim czasie podejmują nowi szefowie DC Studios - James Gunn i Peter Safran. Może to też dotyczyć informacji, które przekazał serwis The Direct, że w sequelu rola Mery jest bardzo ważna, bo do historii ma zostać wprowadzony jej syn i Arthura (Jason Momoa). To tłumaczyłoby trudność z jej usunięciem, ponieważ to ważny punkt fabularny Aquamana 2.

Aquaman 2 - premiera w kinach 25 grudnia 2023 roku.