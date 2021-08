Batman - reakcje po pokazie próbnym. Krew, horror i najlepszy Bruce Wayne w historii

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Batman jest prawdopodobnie jednym z najbardziej oczekiwanych filmów superbohaterskich ostatnich lat. Spore zainteresowanie wzbudza fakt, że produkcja wciąż jest w dużej mierze owiana tajemnicą i tak naprawdę nie znamy zbyt wielu szczegółów na jej temat. Jednak to może się zmienić. Według kilku różnych źródeł w niedzielę 29 sierpnia 2021 roku miał odbyć pokaz testowy filmu. Kilka osób podzieliło się swoimi reakcjami online. Większość jest dość niejasna, jednak użytkownik @blurayangel podzielił się kilkoma znaczącymi ciekawostkami. Trzeba jednak pamiętać, że to wciąż nie jest żadne oficjalne źródło.

https://twitter.com/blurayangel/status/1431881963292413955

Według @blurayangel jego dobry znajomy dostał się na pokaz próbny i potwierdził, że produkcja jest utrzymana w bardzo mrocznym tonie. Opisał ją jako bardzo obrazowy i straszny horror. Paul Dano jako Riddler miałby być szalony i tak przerażający, że widz kochał każdą sekundę z nim na ekranie. Pokaz trwał 3 godziny. Zoe Kravitz jako Catwoman także zdobyła słowa uznania. Była ulubioną wersją tej postaci dla oglądającego i miała świetne sceny walki. Głos Roberta Pattinsona jako Batmana pasował perfekcyjnie, a Batmobile prezentował się niesamowicie. Jedna z ostatnich scen za to zostawiła całą widownię w szoku. Wszyscy mieliby być oniemieli. Co ciekawe, znajomy @blurayangel nie jest fanem DC i niezbyt obchodzi go to uniwersum, ale nawet on był wstrząśnięty.

Jeffrey Wright

Co więcej potwierdził, że według niego na pewno szykuje się sequel, a może i cała nowa seria filmów z Robertem Pattinsonem jako Batmanem. Opisał jego bohatera jako niezwykle inteligentnego detektywa, bez którego policja nie może sobie poradzić ze sprawą Riddlera i prowadzi narrację całego filmu. Łatwiej jest się z nim utożsamić niż z poprzednimi wersjami tej postaci i i jest niezwykle ludzki w tej produkcji. Co może być też niezwykle istotne dla fanów - ten Batman nie zabija.

Za to sam Riddler jest kimś wściekłym na świat za to, że nie dostał dostatecznie dużo miłości. Ma ogromną ilość wiedzy i planuje strategiczne zabójstwa. A także streamuje.

Matt Reeves, reżyser, wiedział dokładnie, co chce stworzyć. Podoba wam się taka wizja Mrocznego Rycerza?

Batman - film trafi do kin w USA 4 marca 2022 roku.

