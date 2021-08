Batman - zupełnie nowy złoczyńca i inny kostium. Wiemy, kto przejął serię

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na początku sierpnia James Tynion IV ogłosił, że nie będzie dłużej scenarzystą serii komiksowej Batman. Teraz dowiedzieliśmy się, że na tym stanowisku zastąpi go Joshua Williamson, któremu mają pomagać rysownik Jorge Molina Jorge Molinai odpowiedzialny za kolory Tomeu Morey - do zmiany dojdzie w 118. odsłonie cyklu.

Nowy autor poinformował o tym fakcie na swoim koncie na Twitterze, ujawniając jednocześnie okładki zeszytów Batman #118-119. Z zaprezentowanych materiałów wynika, że Mroczny Rycerz założy inny niż do tej pory kostium, wyraźnie inspirowany strojem herosa z historii Batman Incorporated i JLA. Co więcej, zmierzy się on z nowym złoczyńcą o przydomku Abyss - genezy i prawdziwej tożsamości tej postaci jeszcze nie poznaliśmy. Na razie wiadomo jedynie, że antagonista jest mężczyzną.

Batman #118 - okładka

DC podało do wiadomości, że w opowieści szykowanej przez Williamsona Batman ostatecznie opuści Gotham. Zanim do tego dojdzie, na jego drodze stanie właśnie Abyss.

Zeszyt Batman #118 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych w grudniu.