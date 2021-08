Batman - pojawił się opis materiału z CinemaCon. Co pokazano w wideo z filmu?

fot. Warner Bros

Trwa CinemaCon w Las Vegas, na którym wytwórnie filmowe promują swoje projekty. Odbył się panel Warner Bros, na którym omawiano między innymi widowisko Batman. Na panelu pokazano nowy materiał wideo z produkcji. Nie trafił on do sieci, jednak pojawił się jego opis. Otóż materiał pokazuje Bruce'a zdejmującego strój Batmana, a reżyser Matt Reeves powiedział w wideo, że nie jest to historia genezy bohatera, zobaczymy go na wczesnym etapie jego działalności. Następnie ukazano Mrocznego Rycerza bijącego bandziorów, a gwiazda projektu, Robert Pattinson, zauważył, że Bruce w filmie pracuje nad swoją wściekłością i wszystkie jego walki wydają się bardzo osobiste.

Materiał pokazał również po raz pierwszy Alfreda granego przez Andy'ego Serkisa, jednak nie ujawniono opisu tej postaci. Potem do akcji w materiale wkroczył Batmobil z płomieniami wydobywającymi się z wydechu. Pokazano również walkę Batmana z Catwoman i Mrocznego Rycerza posługującego się różnymi rodzajami broni. W klipie Matt Reeves powiedział, że fani powinni spodziewać się bardzo emocjonalnego filmu o Batmanie. Materiału raczej nie powinniśmy spodziewać się w sieci, bowiem najprawdopodobniej zwiastun filmu zadebiutuje na DC Fandome w październiku.

Jeffrey Wright

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. W filmie Batman zmierzy się z Riddlerem, który szerzy chaos w Gotham mordując osoby i zostawiając na miejscu zbrodni zagadki. Z filmu mamy dowiedzieć się dlaczego Mroczny Rycerz jest nazywany największym detektywem świata.

W obsadzie znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Paul Dano jako Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves.

Batman - film trafi do kin w USA 4 marca 2022 roku.