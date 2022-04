Batman, Superman i inni herosi Ligi Sprawiedliwości nie żyją. Przeżył tylko [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Wczoraj na amerykańskim rynku ukazał się zeszyt Justice League #75, reklamowany wymownym hasłem Śmierć Ligi Sprawiedliwości. To właśnie w tym komiksie życie stracili niemal wszyscy członkowie tytułowej drużyny bohaterów - na czele z Batmanem, Supermanem i Wonder Woman. Dowiedzieliśmy się już także, kto przeżył to wydarzenie.

Na początku historii drużyna Justice League Incarnate (w skład grupy wchodzą warianty herosów z całego wieloświata, w tym Calvin Ellis aka prezydent Superman czy Maya Chamara aka Doctor Multiverse) poinformowała reprezentantów ziemskiej Ligi Sprawiedliwości, że nie zdołała ocalić całego multiwersum przed nadchodzącym zagrożeniem - niedługo później wszyscy zebrani zostali zaatakowani przez Wielką Ciemność, ucieleśnienie mroku wszystkich uniwersów razem wziętych.

By uciec przed oprawcą, Doctor Multiverse przeniosła herosów do martwego multiwersum, w którym na bohaterów czekał już złoczyńca Pariah wraz z największymi antagonistami DC, m.in. Darkseidem czy Doomsdayem. W tym momencie doszło do ogromnej bitwy, w trakcie której życie stracili Batman, Superman, Wonder Woman, John Stewart aka Green Lantern, Aquaman, Zatanna, Hawkgirl, Marsjański Łowca, Green Arrow, Black Canary, a także wszyscy członkowie Justice League Incarnate.

Jak się okazuje, jedynym ocalałym przedstawicielem Ligi Sprawiedliwości jest Black Adam, który - przyzywając Shazama - zdołał uwolnić się ze śmiertelnych objęć Pariaha. Koniec końców rozbił się on na Ziemi w Hall of Justice, gdzie przekazał młodym herosom, m.in. Jonowi Kentowi aka Supermanowi, wieści o śmierci innych członków i członkiń drużyny.

Oto plansze z komiksu:

Justice League #75 - plansze

Przypomnijmy, że Justice League #75 ustawia podwaliny pod nadchodzący event Mroczny Kryzys, w trakcie którego do walki ze złem ruszy młode pokolenie herosów.