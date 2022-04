Najmroczniejszy Hulk w historii rewolucji nie przyniósł. Są głosy rozczarowania

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W zeszłym tygodniu w świecie Marvela zadebiutował Tytan, od dobrych kilku tygodni określany mianem "najgroźniejszego", "najmroczniejszego" tudzież "najbardziej zabójczego" Hulka w historii. Sęk w tym, że postać ta nie wprowadziła żadnej rewolucji w obrębie mitologii Zielonego Goliata, a wielu komentatorów w sieci sposobem jej ekspozycji jest po prostu rozczarowanych.

W zeszycie Hulk #6 tajemnicza istota podająca się za Betty Ross przejęła kontrolę nad tzw. Maszynownią, miejscem, w którym jest napędzany gniew protagonisty. Po zwiększeniu go do maksymalnego poziomu Zielony Goliat zaczął mierzyć się z prawdziwymi mocarzami uniwersum, jak choćby Galactusem (co ciekawe, posiadającym wygląd samego Hulka), Thanosem czy Living Tribunalem.

W wyniku tego procesu zrodził się Tytan, będący de facto ucieleśnieniem największego z możliwych gniewu tytułowego bohatera. Ze słów "Betty Ross" dowiadujemy się, że jest on "Hulkiem Hulka" (na marginesie - dokładnie tego samego określenia użyto w evencie Axis w stosunku do innej wersji Zielonego Goliata, Kluha). Tytan niedługo później pokazał swoją moc, pokonując w ekspresowym tempie wysłane na niego przez Thaddeusa Rossa Abominacje, potwory powstałe w konsekwencji oddziaływania promieniowania gamma.

Ostatecznie Bruce Banner z Ziemi-616 zdołał uwolnić prawdziwego Hulka, który wygrał pojedynek z istotą podającą się za Ross - tuż po tym wydarzeniu Tytan w ramach potężnej eksplozji przeszedł transformację w samego Zielonego Goliata.

Hulk #6 - plansze

Głosy narzekania komentatorów dotyczą zwłaszcza tego, że w ramach kampanii promocyjnej Marvel przedstawiał Tytana jako postać, która odciśnie "trwałe piętno" na funkcjonowaniu Hulka - słowa te trącą absurdalnością, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, jak szybko postać ta zniknęła z życia Zielonego Goliata.

Co ciekawe, z finałowej sekwencji komiksu dowiadujemy się, że na spotkanie z Hulkiem leci już sam Mjolnir - to z kolei zapowiada nadchodzący event Banner of War, w trakcie którego Zielony Goliat zmierzy się z Thorem.