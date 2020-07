Batwoman: sezon 2 - tytułowa superbohaterka została obsadzona!

fot. The CW/DC

Oto nowa Batwoman! Javicia Leslie, znana z roli siostry głównego bohatera w serialu God Friended Me została obsadzona w 2. sezonie serialu. Wcieli się w nową bohaterkę imieniem Ryan Wilder, która przejmie rolę Batwoman po Kate Kane. Jest to efekt odejścia Ruby Rose po pierwszym sezonie.

God Friended Me został skasowany po dwóch sezonach, więc aktorka była wolna. Co ciekawe, Berlanti Productions i Warner Bros. Television, czyli te same firmy co tworzą Batwoman, odpowiadały za ten serial.

- Jestem niezwykle dumna, że mogę być pierwszą czarnoskórą aktorką grającą Batwoman w telewizji. Jako kobieta biseksualna jestem zaszczycona mogąc dołączyć do serialu, który przeciera szlaki dla społeczności LGTBQ+ - napisała Lesie w oświadczeniu.

Zobacz także:

fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że Ryan Wilder, która zostanie Batwoman, jest sympatyczna, niepoukładaną kobietą, która czasem jest głupkowata i nie da się jej okiełznać. Ma być zupełnie inną postacią niż Kate Kane. Ryan przez lata handlowała narkotykami, unikając aresztowanie przez policję Gotham i ukrywając swoje cierpienie oddając się złym nawykom. Bohaterka mieszka w vanie i jest osobą, która chętnie ukradnie mleko dla bezdomnego kota, ale może każdego zabić gołymi rękoma. Jako fighterka ma wielkie umiejętności, ale jest też bardzo niezdyscyplinowana.

Ruby Rose pogratulowała aktorce na Instagramie i nie kryje podekscytowania 2. sezonem.

Batwoman - premiera 2. sezonu dopiero w połowie 2021 roku. Serial został z góry opóźniony przez pandemiękoronawirusa.