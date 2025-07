To koniec serialu Acapulco. Zobacz pełny zwiastun finałowego sezonu

fot. materiały prasowe

Opublikowano pełny zwiastun czwartego, a zarazem finałowego sezonu Acapulco – serialu komediowego stworzonego przez Austina Winsberga, Eduardo Cisnerosa i Jasona Shumana. Wideo zapowiada to, do czego fani zdążyli się już przyzwyczaić: piękne, słoneczne miejsce, lubiani bohaterowie, szalone przygody i niespodziewane zwroty akcji.

Acapulco – zwiastun finałowego sezonu

Acapulco – co wiemy o ostatnim rozdziale?

Współcześnie Maximo Gallardo Ramos (Eugenio Derbez) wraca wspomnieniami do wydarzeń z 1986 roku, kiedy awansował w hotelu Las Colinas. Na początku sezonu młody Maximo (Enrique Arrizon) dowiaduje się od współwłaściciela hotelu, Alejandro Very (Jaime Camil), że Las Colinas przegrało rywalizację o tytuł najlepszego hotelu w Acapulco z konkurencyjnym Alma del Mar.

Bohater otrzymuje tajną misję: ma odkryć, co takiego oferuje konkurencja, czego brakuje w Las Colinas. Wkrótce czeka go duże zaskoczenie – w hotelu pojawia się Don Pablo. Okazuje się, że nie przeszedł na emeryturę, lecz dołączył do rywalizującego Alma del Mar.

Premiera finałowego sezonu Acapulco już 23 lipca 2025 roku. Na start dwa odcinki, kolejne będą pojawiać się co tydzień.