Batwoman - Ruby Rose rezygnuje z tytułowej roli! Co z 2. sezonem?

Ruby Rose ogłosiła, że odchodzi z Batwoman i nie powróci w zamówionym wcześniej 2. sezonie. Ta szokująca wiadomość została opublikowana zaledwie kilka dni po emisji finału pierwszej serii.

Na obecną chwilę realizacja 2. sezonu nie jest zagrożona, ponieważ producenci podjęli decyzję o znalezieniu nowej aktorki do tytułowej roli. W oświadczeniu podkreślili, że na pewno będzie to kobieta ze społeczności LGBT, tak jak Ruby Rose. Mają dużo czasu na znalezienie aktorki, bo Batwoman, tak jak każdy serial stacji The CW, została opóźniona na 2021 rok.

Nikt oficjalnie nie podaje powodów, dla których Ruby Rose niespodziewanie zrezygnowała z serialu. Według źródeł portalu deadline.com nie ma to związku z groźnym urazem, jaki aktorka doznała jesienią 2019 roku. Groził jej paraliż i musiała przejść poważną operację. Czytamy, że decyzja o pożegnaniu się Ruby Rose z serialem została podjęta za porozumieniem obu stron. Twierdzą, że nastąpiło to po analizie pierwszego sezonu i wyzwań, z którymi się mierzyli.

Dziennikarze Deadline twierdzą, że Ruby Rose po prostu źle się czuła pracując w serialu stacji telewizyjnej. Zwracają uwagę, że taka praca jest jedną z najtrudniejszych aktorskich wyzwań, bo wymaga radzenia sobie ze stresem, intensywnością i długimi godzinami na planie. Rose nie była szczęśliwa z tego powodu i to wpływało na atmosferę oraz całą ekipę tworzącą Batwoman. Ich źródła twierdzą, że doprowadziło to do takiego miejsca, w którym obie strony uznały, że nie można tego kontynuować. Mówiąc w skrócie: był to zły casting, ponieważ aktorka nie pasowała do trybu pracy w serialu.

- Podjęłam bardzo trudną decyzję o tym, by nie wracać do Batwoman w kolejnym sezonie. Nie jest to decyzja, którą podjęłam z łatwością. Bardzo szanuję obsadę, ekipę i wszystkich pracujących przy serialu w Vancouver i w Los Angeles - napisała Ruby Rose w oświadczeniu.

Do tego dodała podziękowała dla wszystkich związanych z projektem. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się poszukiwanie aktorki.

Na Twitterze swoją kandydaturę wydaje się sugerować Stephanie Beatriz z Brooklyn 9-9.

https://twitter.com/iamstephbeatz/status/1262925020281667584