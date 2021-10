Batwoman - Szalony Kapelusznik na zdjęciach z premiery 3. sezonu serialu

fot. The CW

Serial Batwoman powróci 13 października ze swoim 3. sezonem. Premierowy odcinek nowej odsłony nosi tytuł Mad As a Hatter. W nim poznamy nową, ekranową wersję znanego złoczyńcy z komiksów o Batmanie, Szalonego Kapelusznika. Mogliśmy go zobaczyć już przez chwilę w zwiastunie 3. sezonu serialu, jednak zdjęcia z premierowego epizodu dają lepsze spojrzenie na antagonistę. Zdjęcia są dostępne w poniższej galerii.

Gdy Batwoman nadal dba o bezpieczeństwo na ulicach Gotham, Batwing dołącza do akcji, ale Luke szybko zdaje sobie sprawę, że nie do końca opanował swoją rolę. Tymczasem, gdy Alice siedzi uwięziona w Arkham, Sophie w pełni cieszy się wolnością. Kiedy Ryan składa Alice wizytę, aby zapytać o bombę, którą zrzuciła, czyli informację o tym, że biologiczna matka Ryana żyje, musi zastanowić się czy warto grzebać w swojej przeszłości. Mary przygotowuje się do ukończenia szkoły medycznej i bardziej niż kiedykolwiek odczuwa nieobecność rodziny. Ale kiedy wielbiciel Alice natrafia na jedno z zaginionych Trofeów Nietoperza, Gotham i Bat Team wpadają w szaleństwo, którego kulminacją jest szokująco makabryczna ceremonia ukończenia szkoły... i równie szokująca nowa współpraca.

Batwoman 3x1

W obsadzie odcinka znajdują się Javicia Leslie. Camrus Johnson, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang, Robin Givens i Victoria Cartagena.