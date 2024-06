Będzie Angry Birds 3. Pierwsze informacje o filmie

fot. Sony

Rovio Entertainment Corporation, SEGA, oraz firma produkcyjna Prime Focus Studios oficjalnie ogłosili, że trwają pracę nad filmem animowanym The Angry Birds Movie 3. Prime Focus Studios, Rovio, oraz SEGA będą produkować razem z One Cool Group oraz Flywheel Media.

Angry Birds 3 - co wiemy?

Według pierwszych informacji historia ponownie skupi się na duecie Red i Chuck. Ich głosami w oryginalnym dubbingu ponownie będą Jason Sudeikis oraz Josh Gad. John Rice wyreżyseruje film - jest to dla niego powrót po pracy nad pierwszą częścią. Za scenariusz odpowiada Thurop Vn Orman, który pracował przy dwójce.

John Cohen (Despicable Me, The Garfield Movie, Angry Birds), Dan Chuba (The Mitchells vs. the Machines), oraz Carla Connor będą produkować.

Przypomnijmy, że Angry Birds Film miało kinową premierę w 2016 roku. Zebrano 352,3 mln dolarów przy 75 mln dolarów budżetu, więc osiągnięto sukces komercyjny. Natomiast animacja Angry Birds Film 2 pojawiła się w 2019 roku i poradziła sobie o wiele gorzej. Zebrano 147,7 mln dolarów przy 65 mln dolarów budżetu.