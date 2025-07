fot. materiały prasowe

Fikcja superbohaterska to jeden z najmocniejszych filarów współczesnej popkultury. Filmowe i serialowe widowiska porywają widzów na całym świecie, jedocześnie gromadząc przed ekranami zarówno młodsze, jak i starsze pokolenia. To dobrze się sprzedaje, dlatego historii o niezwykłych postaciach i bezwzględnych antagonistach nie brakuje.

Wobec tego fabuły, które nie wchodzą w skład największych serii filmowych, często nie mają wystarczającej siły przebicia, by na stałe zapisać się w pamięci widzów. Są wypierane przez głośniejsze tytuły, kontynuacje czy po prostu filmy z silnym zapleczem marketingowym. Choć początkowo bywają dobrze przyjmowane, zarówno przez krytyków, jak i przez szeroką widownię, z czasem odchodzą w zapomnienie.

Tytuły zebrane w tym zestawieniu to przede wszystkim produkcje, które z różnych powodów są często pomijane przy wymienianiu klasyków ze światów Marvela i DC. A to błąd, zwłaszcza że wiele z nich miało realny wpływ na kształtowanie się gatunku, wnosząc nieznaną dotąd świeżość i oryginalne podejście do tematu. Najlepszym przykładem z listy jest Batman - Początek, który wprowadził do gatunku mroczny realizm, ale w kontekście filmów o Batmanie rzadko się o nim mówi, bo popularność Mrocznego Rycerza i Mroczny Rycerz powstaje były o wiele większe i filmy o wiele bardziej zapadły w pamięć.

10 pomijanych pereł kina superbohaterskiego, które zasługują na więcej uwagi