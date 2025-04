YouTube przeciwko AI? Dwa duże kanały nie mogą już zarabiać na fałszywych zwiastunach

Zdjęcie: YouTube

YouTube wyłączył przychody z reklam Screen Culture i KH Studio po śledztwie Deadline, które ujawniło skalę problemu. Oba kanały tworzyły zwiastuny imitujące prawdziwe, jednak dodając za pomocą AI elementy, które miały szansę przyciągnąć uwagę fanów, takie jak Henry Cavill jako nowy James Bond. Według raportu Deadline duże hollywoodzkie studia, w tym Warner Bros. Discovery i Sony, zamiast chronić prawa autorskie do swoich filmów, w tajemnicy zwróciły się do giganta streamingowego z prośbą o to, by przychody ze zwiastunów stworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji popłynęły w ich stronę.

W odpowiedzi YouTube oskarżył Screen Culture i KH Studio o naruszenie zasad monetyzacji. Zasady serwisu mówią jasno, że jeśli twórcy pożyczają materiały z innych źródeł, muszą je znacząco zmienić, by móc na nich zarabiać. Publikowane filmy nie mogą być „duplikowane ani powtarzalne” oraz nie powinny być tworzone „wyłącznie w celu uzyskania wyświetleń”. Ponadto YouTube zabrania monetyzowania treści, które sieją dezinformację lub zostały przerobione tak, by wprowadzać widzów w błąd.

Założyciel KH Studio powiedział, że intencją kanału było pokazanie ludziom ciekawych alternatywnych scenariuszy, a nie wprowadzanie widzów w błąd. Założyciel Screen Culture powiedział natomiast, że nadzoruje zespół montażystów, którzy tworzą nawet 12 filmów tygodniowo według jego wskazówek, a jeśli chodzi o tych, którzy dali się nabrać na ich zwiastuny, pyta: „Co w tym złego?”.