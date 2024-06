Winona Ryder o Beetlejuice Beetlejuice: "Najlepsze doświadczenie życia"

fot. Warner Bros.

Reklama

Powracając do roli sprzed 35 lat, Winona Ryder przeszła nostalgiczną podróż do okresu młodości. W 1988 roku Sok z żuka stał się jej przełomowym filmem, który zapoczątkował jej karierę. Zawitał na ekrany jeszcze przed Heathers, Edwardem Nożycorękim oraz Małymi kobietkami. Nic dziwnego, że aktorka poczuła ogromną wdzięczność, kiedy otrzymała propozycję powtórnego wcielenia się w postać Lydii Deetz. Opowiedziała o tym w wywiadzie dla magazynu Empire.

- Ciężko mi znaleźć słowa, aby to określić. To po prostu jedno z najbardziej wyjątkowych doświadczeń mojego życia. Fakt, że do tego wracamy, to... To już coś więcej. Nie wiem, czy kiedykolwiek się tak czułam. To mój pierwszy raz. Nigdy wcześniej nie powracałam do żadnej postaci.

fot. materiały prasowe

Co zmieniło się u Lydii? Przede wszystkim została matką Astrid, granej przez Jennę Ortegę, i prowadzi swój własny program telewizyjny. Jak sama Ryder opowiada, bohaterka nie mogła jednak "stracić części siebie".

- Jednocześnie nie może być tą samą osobą. Musiała ewoluować, ale również zachować tę rzecz, którą miała, gdy ją poznaliśmy po raz pierwszy. Więc to stanowiło ogromne wyzwanie.

Sok z żuka 2 - fabuła, premiera

Po nieoczekiwanej tragedii w rodzinie, trzy pokolenie rodziny Deetzów powracają do domu w Winter River. Życie Lydii zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej buntownicza córka, Astrid, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu i portal do zaświatów zostaje przypadkowo otwarty. Szykują się kłopoty w obu światach. To tylko kwestia czasu aż ktoś wypowie trzy razy imię Beetlejuice i demon powróci, siejąc chaos.

Sok z żuka 2

Sok z żuka 2 - data premiery została zaplanowana na 6 września 2024 roku.