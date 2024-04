Sok z żuka 2 - Geena Davis nie powróci w sequelu. Aktorka ma teorię na temat powodu

fot. materiały prasowe

Reklama

Maitlandów nie będzie w Soku z żuka 2. Nieobecność Aleca Baldwina, który grał Adama Maitlanda wydaje się naturalna, bo w okresie przygotowań do filmu, na planie Rust zginęła operatorka z broni, którą Baldwin trzymał w ręce. Obecnie aktor walczy w sądzie, gdyż został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Natomiast Geena Davis, grająca Barbarę Maitland w pierwszej części, teraz sama potwierdziła, że nie ma jej w kontynuacji klasyka.

Sok z żuka 2 bez Maitlandów

Tak Geena Davis skomentowała sytuacją w nowym wywiadzie. Aktorka wyraźnie nie wie, że to kontynuacja, bo nazwała film remakiem.

- Nie, nie ma mnie w remake'u. Oczekiwałeś, że tam się pojawię? Niestety. Mam teorię, ponieważ duchy się nie starzeją... a ja tak. Nasze postacie na zawsze wyglądają tak, jak w dniu śmierci, a trochę czasu już minęło.

fot. Warner Bros. / Imgur.com

Innymi słowy aktorka sugeruje, że jej ewentualne odmłodzenie do wersji z pierwszej części mogłoby być zbyt trudne. Choć Michael Keaton powrócił jako Beetlejuice i wygląda tak samo, ten przypadek jest zupełnie inny. Aktor grał w bardzo wymyślnej charakteryzacji w pierwszej części i już wówczas wyglądał jakby miał tysiąc lat, więc w sequelu jego wiek nie jest aż tak dostrzegalny przy charakteryzacji.

Reżyser Tim Burton do tej pory nie odniósł się do nieobecności tych postaci. Niewątpliwie sam film jakoś odniesie się do Maitlandów i tego, czemu ich nie zobaczymy.

Sok z żuka 2 - premiera w kinach we wrześniu 2024 roku.