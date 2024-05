Psychodeliczny Beetlejuice na okładce magazynu Empire. Michael Keaton w jaskrawej zieleni

fot. Warner Bros.

Już niedługo Beetlejuice powróci w wyczekiwanej kontynuacji Soku z żuka. Tym samym Tim Burton ponownie stanął za kamerą, a Michael Keaton znów wystąpi w tytułowej roli. Aktora w charakterystycznym garniturze możemy zobaczyć na okładce magazynu Empire. Na jednej z okładek towarzyszy mu reszta obsady, czyli Catherine O'Mara, Winona Ryder oraz nowa twarz w tym uniwersum, Jenna Ortega. Zobaczcie sami.

Sok z żuka 2 - okładki magazynu Empire

Pierwsze dwa zdjęcia pokazują okładki nadchodzącego wydania, a pozostałe fotografie przedstawiają ujęcia z nadchodzącego filmu.

Sok z żuka 2

Sok z żuka 2 - fabuła, premiera

Po nieoczekiwanej tragedii w rodzinie, trzy pokolenie rodziny Deetzów powracają do domu w Winter River. Życie Lydii zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej buntownicza córka, Astrid, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu i portal do zaświatów zostaje przypadkowo otwarty. Szykują się kłopoty w obu światach. To tylko kwestia czasu, aż ktoś wypowie trzy razy imię Beetlejuice i demon powróci, siejąc chaos.

Sok z żuka 2 - premiera została zaplanowana na 6 września 2024 roku.