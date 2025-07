Animowany Spider-Man podbił kina, czas na Venoma? Zaskakujący plan

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały promocyjne

Reklama

Według nieoficjalnej informacji rzetelnego scoopera MyTimeToShineH, studio Sony Pictures planuje kinowy film animowany o Venomie oparty na komiksach Marvela. Na ten moment to jedyna informacja, jaka pojawiła się w sieci. Co prawda, nie wiadomo, czy animacja mogłaby być powiązana z aktorską wersją, ale po decyzjach o zamknięciu tego rozdziału jest to raczej mało prawdopodobne.

Piraci z Karaibów 6 – kto może wrócić? Nie tylko Jack Sparrow

Sukces animacji Marvela

Producenci z Sony Pictures mają świadomość, że samodzielnie udało im się osiągnąć sukces jedynie z animowanym Spider-Manem. Dlatego decyzja o stworzeniu Venoma w animacji wydaje się racjonalna, skoro tutaj udało im się stworzyć coś zarabiającego pieniądze i zdobywającego globalne uznanie widzów oraz krytyków. Na ten moment jednak nic więcej nie wiadomo, więc musimy czekać na konkrety.

Przypomnijmy, że po spektakularnych klapach finansowych filmów Kraven Łowca i Madame Web studio Sony Pictures skasowało wszystkie plany na aktorskie produkcje oparte na komiksach Marvela poza Spider-Manem. Mają przemyśleć podejście i zobaczyć, w jakim kierunku można pójść, by odzyskać zaufanie widzów, a tym samym ich zainteresowanie przekładające się na wpływy w kinach.

Ostatnie przygody Spider-Mana im się udawały tylko dlatego, że za realizację odpowiada Marvel Studios, któremu udało się osiągnąć określoną, lubianą jakość tych filmów. Animowany Pajączek jednak osiągnął większy sukces artystyczny, więc wyraźnie producenci szukają drogi, która pozwoliłaby im zarobić bez pomocy Marvela.