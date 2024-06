Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition - kultowy klasyk powraca. Zwiastun pokazuje remaster gry

fot. Ubisoft

Informacje o tym, że powstaje remaster lub remake Beyond Good and Evil kilkukrotnie wyciekały do sieci. Ostatecznie Ubisoft zdecydował się to potwierdzić, choć przy tym nie podał żadnych konkretów. Dopiero 20 czerwca do sieci trafił zwiastun nowej wersji zatytułowanej Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition oraz szczegóły na jej temat.

W wydaniu przygotowanym z okazji 20. urodzin tej przygodowej gry akcji otrzymamy między innymi możliwość zabawy w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Nie zabraknie też ulepszonej oprawy dźwiękowej i sterowania, a także nowej zawartości w postaci rocznicowej galerii i dodatkowej misji. Co ciekawe, ta ostatnia ma być w jakiś sposób fabularnie powiązana z Beyond Good & Evil 2, o którym dawno nie słyszeliśmy.

Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition - zwiastun gry

Premiera Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition już 25 czerwca na PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Zapowiedziano też, że na rynek trafi fizyczne wydanie przygotowane we współpracy z Limited Run Games. Edycja standardowa i kolekcjonerska mają pojawić się "wkrótce", a zamówienia przedpremierowe wystartują 12 lipca.