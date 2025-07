Jak sprzedaje się seria Horizon? Pozew sądowy ujawnił liczby

fot. Sony

Dokumenty złożone w ramach tego pozwu ujawniły przy okazji dane dotyczące globalnej sprzedaży jednej z kluczowych franczyz PlayStation, dając wgląd w jej komercyjny sukces i podkreślając jej znaczenie dla japońskiego koncernu. Marka Horizon stworzona przez Guerilla Games jest dla Sony podobnie dochodowa, jak inne kluczowe serie: Gran Turismo, God of War czy Marvel's Spider-Man.

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach sądowych, cała seria gier Horizon, stworzona przez studio Guerrilla Games, sprzedała się w ponad 38 milionach egzemplarzy na całym świecie. W tej liczbie zawierają się gry: Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West oraz Horizon Call of the Mountain. Najprawdopodobniej dane te również zawierają wynik sprzedażowy dedykowanej dla dzieci produkcji z serii LEGO - LEGO Horizon Adventures.

Ujawnione obecnie 38 milionów egzemplarzy to znaczący wzrost w porównaniu z wcześniej dostępnymi danymi. Zaledwie kilkanaście miesięcy temu, do kwietnia 2023 roku, marka Horizon sprzedała się w 32,7 miliona kopii. Oznacza to, że w ciągu nieco ponad roku odnotowała wzrost sprzedaży o ponad 5 milionów.