Phantom Blade Zero w akcji. Ponad 20 minut czystej rozgrywki już w sieci

fot. S-Game

Zarejestrowane demo pokazuje protagonistę gry Phantom Blade Zero, Soula, w akcji. Widzimy płynne łączenie ciosów mieczem, uników, parowań i specjalnych umiejętności, tworzących widowiskowe sekwencje przypominające choreografię filmów kung-fu, ale z brutalną skutecznością godną zabójcy. Rozgrywka, jak w wielu grach typu soulslike, będzie wymagać precyzji, refleksu i dobrego zarządzania zasobami, a walki z bossami, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, mają przebiegać w dwóch wyraźnych fazach.

Akcja Phantom Blade 0 osadzona jest w intygującym, mrocznym świecie. Gracz wciela się w Soula, zabójcę na usługach organizacji The Order. Gdy zostaje niesłusznie oskarżony o zamordowanie jej przywódcy, jego życie ulega dramatycznej zmianie. Ranny podczas ucieczki, zostaje ocalony przez medyka, którego lekarstwo daje mu tylko 66 dni życia. Soul musi więc zmierzyć się z nieludzkimi przeciwnikami i odkryć prawdę stojącą za spiskiem.

Poza główną linią fabularną, która ma zajmować około 30 godzin, studio S-Game zapewnia, że gra oferuje również sporo treści pobocznych. Szacuje się, że dodatkowe aktywności mogą zająć kolejne 20 godzin zabawy. Dla graczy o różnych preferencjach co do wyzwania, studio przygotowało cztery poziomy trudności: Łatwy (Easy), Normalny (Normal), Trudny (Hard) i Ekstremalnie Trudny (Extremely Hard). Oznacza to, że gra będzie bardziej przystępna dla graczy od typowych gier souslike.

Choć Phantom Blade Zero zapowiada się obiecująco, nie podano jeszcze daty premiery. Być może więcej dowiemy się na Gamescomie.