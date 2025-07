Cliff Booth powraca na pierwszych zdjęciach z planu! Brad Pitt w kontynuacji Pewnego razu... w Hollywood

fot. Sony Pictures Releasing

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Cliff Booth, czyli postać Brada Pitta z Pewnego razu... w Hollywood powróci w sequelu od Netflixa, który wyreżyseruje David Fincher, a do którego scenariusz ma napisać sam Quentin Tarantino. Na razie nie wiadomo zbyt wiele o szczegółach fabuły, ale w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z produkcji. Widać na nich Brada Pitta w peruce i stroju charakterystycznym dla tego bohatera.

ROZWIŃ ▼

Pewnego razu... w Hollywood - sequel w drodze!

Kolejna część Pewnego razu... w Hollywood jest oficjalnie zatytułowana The Continuing Adventures of Cliff Booth. Przeszłość Cliffa Bootha, bohaterskiego weterana i bezwzględnego zabójcy, Tarantino przedstawił już w książce Once Upon A Time In Hollywood : A Novel - rzuciła ona nowe światło na nieumyślne zabicie przez postać własnej żony (harpunem na łodzi) czy związki ze światem przestępczym. Nie jest żadną tajemnicą, że to także uwielbiający X Muzę Booth miał być protagonistą filmu The Movie Critic, wcześniej zapowiadanego jako ostatni w karierze Tarantino, lecz ostatecznie przez niego porzuconego projektu.

