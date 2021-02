Bez twarzy - Paramount tworzy nową wersję filmu. Jest reżyser

materiały prasowe

Paramount Pictures pracuje na remakiem filmu akcji Johna Woo, Bez twarzy, z 1997 roku. Studio znalazło reżysera projektu. To Adam Wingard, który odpowiada za film Notatnik śmierci dla Netflixa, a na premierę czeka Godzilla kontra Kong, którą wyreżyserował. Co ciekawe sam reżyser podobno podchodzi do produkcji jako do kontynuacji oryginału, a nie remaku.

Wingard napisze również scenariusz do produkcji wraz z Simonem Barrettem. Neal Moritz będzie producentem projektu, a David Permut będzie jego producentem wykonawczym.

materiały prasowe

Bohaterem oryginalnego filmu był agent Sean Archer, który tropi groźnego terrorystę Castora Troya, odpowiedzialnego za zamach, w którym zginął synek Archera. Aby udaremnić wybuch bomby w Los Angeles Sean postanawia przejąc twarz schwytanego Troya i dostać się do więzienia, w którym siedzi brat bandyty. Niestety Castor budzi się ze śpiączki, w którą go wprowadzono, przyjmuje twarz Archera i zabija wszystkie osoby wiedzące o zmianie.