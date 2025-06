Niedoceniany film Christophera Nolana na Netflixie. Warto go zobaczyć

fot. Midjourney/Adam Siennica

Do biblioteki Netflixa dodany zostanie film science fiction Tenet w reżyserii Christophera Nolana. W trakcie pandemii, po zamknięciu i ponownym otwarciu kin, mówiło się o Tenet jako o zbawieniu dla branży kinowej – ale był to 2020 rok, początek pandemii, i niewiele to dało finansowo. Co więcej, decyzja studia Warner Bros, by w związku z pandemią niemal od razu udostępnić film na platformie streamingowej, doprowadziła do konfliktu z Nolanem. Po tym wydarzeniu reżyser zerwał współpracę ze studiem i przeszedł do Universal Pictures.

Tenet – box office i opinie

W związku z pandemią Tenet nie odniósł sukcesu komercyjnego – podczas chwilowego otwarcia kin w wielu krajach osiągnął tylko 365 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 200 mln dolarów.

Film zbierał mieszane opinie krytyków i widzów, dlatego nie był jednoznacznie chwalony, jak większość wcześniejszych produkcji w reżyserii Christophera Nolana. Czy Tenet jest lepszy, niż mówiono pięć lat temu? Dzięki Netflixowi to dobra okazja, by to sprawdzić.

Tenet – opis fabuły

Epicka opowieść o międzynarodowym szpiegostwie, podróżach w czasie i ewolucji. Historia człowieka, który próbuje zapobiec wybuchowi trzeciej wojny światowej, korzystając z tajemniczej technologii odwracania biegu czasu. Uzbrojony tylko w jedno słowo – Tenet – wyrusza w niebezpieczną misję, która wykracza poza znane granice czasu.