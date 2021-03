Black Adam: Dwayne Johnson ujawnia nową datę premiery. Z rozmachem!

Warner Bros.

Po ponad dziesięciu latach prób przeniesienia antybohatera na duże ekrany, film Black Adam w końcu staje się rzeczywistością. Jest to kolejny z zapowiedzianych projektów DC i studia Warner Bros., a w głównej roli wystąpi Dwayne Johnson. Zgodnie z zapowiedzią aktora, zdjęcia mają ruszyć lada dzień w Atlancie. Przypomnijmy, że w produkcji na pewno pojawi się grupa superbohaterów Justice Society of America. O fabule wciąż nie wiadomo zbyt wiele; przypomnijmy, że Black Adam to najpopularniejszy wróg Shazama. Wcześniej rozważano pojawienie się tego antagonisty w filmie o wspomnianym superbohaterze, jednak ostatecznie zdecydowano o solowej produkcji o tej postaci.

Teraz na instagramowym profilu Johnsona i na oficjalnym koncie filmu pojawiło się nagranie, na którym widzimy ekrany z Times Square w Nowym Jorku. Pojawia się na nich znany symbol, a w tle słychać głos aktora: hierarchia mocy w Uniwersum DC wkrótce ulegnie zmianie...

Zobaczcie:

https://twitter.com/colliderfrosty/status/1376312024746008578

Nowa data amerykańskiej premiery widowiska została wyznaczona na 29 lipca 2022 roku (a zatem przesunięto ją o ponad pół roku).

W obsadzie poza Johnsonem są również Noah Centineo, Aldis Hodge, który odegra postać Hawkmana, a także Quintessa Swindell i Sarah Shahi. Reżyseruje Jaume Collet-Serra. Ostatnio do ekipy dołączył Pierce Brosnan - wcieli się on w Kenta Nelsona, znanego także jako dr Fate (jest to jedna z najstarszych postaci przedstawionych w komiksach DC).