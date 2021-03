Falcon i Zimowy żołnierz - co się stanie z Johnem Walkerem? Zabawki zdradzają jego los

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Falcon i Zimowy żołnierz jest nowym serialem osadzonym w Kinowym Uniwersum Marvela. W nim otrzymamy odpowiedź na pytanie, kto zostanie nowym Kapitanem Ameryką. Na razie serial pokazuje, że będzie to John Walker (Wyatt Russell). To właśnie on przejął tarczę i wybrany został przez rząd amerykański do niesienia dobra jako nowy symbol. Fani spekulują, że ostatecznie nowym Kapitanem Ameryką zostanie Sam Wilson (Anthony Mackie) i zdają się to potwierdzać wycieki grafik lub zdjęć zabawek wokół serialu.

Nowe zabawki z serii Marvel Legends również potwierdzają taki obrót spraw. Widzimy do zestawów dołączone elementy skrzydeł Falcona, ale są one w barwach nawiązujących do kostiumu Kapitana Ameryki. Mamy także figurkę z postacią graną przez Russella. Podpis jasno wskazuje, że na koniec odebrane zostanie mu miano Kapitana Ameryki i w MCU funkcjonować będzie jako U.S Agent. Zmieni się także jego kostium i bliżej będzie mu kolorystycznie do wizerunku z komiksów. Zobaczcie:

W obsadzie jest także Sebastian Stan, Daniel Brühl oraz Emily VanCamp. Nowe odcinki serialu w każdy piątek na Disney+.