Charlie Cox wybrał najgorszy odcinek Daredevil: Odrodzenie. Zgadzacie się?

Pierwsza wersja serialu Daredevil: Odrodzenie była tak zła, że włodarze Marvela po zobaczeniu kilku pierwszych odcinków zwolnili oryginalnych twórców, a nowym showrunnerem został Dario Scardapane. Charlie Cox w rozmowie z The Playlist przyznał, że mimo to 5. odcinek Z nawiązką pozostał praktycznie niezmieniony, ku jego rozczarowaniu.

Wśród tego wszystkiego był jeden odcinek, którego w ogóle nie zmieniliśmy. Chodzi o epizod w banku, który był częścią oryginalnej wersji. Nakręciliśmy go jeszcze przed strajkiem. Jeśli chodzi o moją subiektywną opinię, nie podobał mi się.

Charlie Cox wybrał najgorszy odcinek Daredevil: Odrodzenie

Charlie Cox nazwał 5. odcinek serialu Daredevil: Odrodzenie swoim najmniej ulubionym w całym sezonie i dodał, że przeciwstawiał mu się tak, jak to tylko możliwe. Jego zdaniem ten epizod przypominał „grę z lat siedemdziesiątych” i obecnie mamy za dużo technologii, by coś takiego odniosło sukces. Nie podobało mu się także urządzenie, użyte do kradzieży, ponieważ uważa, że mogło być bardziej dopracowane.

Naprawdę mu się przeciwstawiałem, a mimo to słyszę od tak wielu osób, że im się podobał. Więc pokazuje to, że czasem nie jesteś w stanie tego przewidzieć, opinie są subiektywne i każdy ma inny gust. Słyszałem, że ten odcinek jest jednym z najwyżej ocenianych. Wewnętrznie, kiedy wystawiają oceny, jest to jeden z najwyżej ocenianych programów Disneya, jakie mieli.

Dajcie znać, czy Wam podobał się 5. odcinek serialu Daredevil: Odrodzenie. Według serwisu IMDb z pewnością nie jest to najwyżej oceniany epizod w serii. Największą średnią może pochwalić się Wyspa radości z wynikiem 9/10 i finał Prosto do piekła z niewiele niższym werdyktem 8.9/10.

Z nawiązką jest tak naprawdę wśród najsłabiej ocenianych odcinków, jednak w przypadku Odrodzenia to wciąż bardzo wysoki wynik, bo 8/10. Ma więc sens, że Charlie Cox słyszał wiele dobrego na jego temat.

