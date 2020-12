Black Adam - Dwayne Johnson trenuje do roli i potwierdza datę rozpoczęcia zdjęć

materiały promocyjne

Black Adam to jeden z zapowiedzianych projektów DC i studia Warner Bros., a w głównej roli wystąpi Dwayne Johnson. Aktor na swoim Instagramie podzielił się z fanami aktualizacją na temat postępów jeśli chodzi o przygotowania do tytułowej roli.

The Rock zapowiada, że zmieni się hierarchia najsilniejszych postaci w DC Extended Universe. Potwierdza również rozpoczęcie swoich treningów do roli Black Adama oraz, że zdjęcia mają ruszyć w wiosną 2021 roku. Przypomnijmy, że w produkcji na pewno pojawi się grupa superbohaterów Justice Society of America. W obsadzie są jeszcze Noah Centineo oraz Aldis Hodge, który odegra postać Hawkmana.