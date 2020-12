Nowy Flash zadebiutował w DC. Dyskusje o jego tożsamości płciowej wciąż trwają

DC/cbr.com

Zgodnie z poprzednimi zapowiedziami w specjalnym zeszycie Very Merry Multiverse #1 do uniwersum DC został wprowadzony zupełnie nowy Flash, Jess Chambers aka Kid Quick. Przypomnijmy, że odegra on znaczącą rolę w fabularnie osadzonym w przyszłości wydarzeniu Future State, w ramach którego zobaczymy także kolejne wersje Batmana i Wonder Woman. W premierowej historii pochodzący z Ziemi-11 Chambers zabrał czytelników na swoją macierzystą planetę.

To na niej operuje grupa Justice Guild, złożona z postaci, którym zmieniono płcie w stosunku do ich odpowiedników z Ligi Sprawiedliwości - w skład drużyny wchodzą więc m.in. Batwoman, Aquawoman czy Jesse Quick aka Flash. Gdy umysły bohaterów zostały opanowane przez Starrlę aka Zdobywczynię Gwiazd (odpowiednik rozgwiazdy Starro z zasadniczego uniwersum), na odsiecz przyszła im młodsza generacja herosów, wśród nich Laurel Kent aka Supergirl, Jacqui Hyde aka Aquagirl, Donald Troy i właśnie Kid Quick.

Ostatecznie szybkość sprintera i otwarcie przez niego Mocy Prędkości doprowadziły do pokonania przeciwnika.

Wśród społeczności fanów DC w dalszym ciągu trwają jednak dyskusje o tożsamości płciowej Chambersa, który zadebiutował w komiksach jako osoba niebinarna. Do tych głosów w wywiadzie dla serwisu Comic Book Resources postanowił odnieść się współtwórca postaci, Ivan Cohen:

Te postacie (pochodzące z Ziemi-11 - przyp. aut.) mają płynnie zmieniającą się tożsamość płciową, ale dla innych herosów nie jest to tak ważne jak to, że Kid Quick jest szybki, odważny i mądry. Tolerancja dla tych dzieciaków nie jest żadnym problemem. Są bohaterami obdarzonymi współczesną wrażliwością, która według mnie wygląda tak, że określanie płci danej osoby nie stanowi żadnego powodu do alarmu.

Chambers przejmie miano Flasha w pierwszym zeszycie serii Future State: Justice League, który zadebiutuje w USA 12 stycznia.