Jest czego żałować? Do sieci trafiły grafiki ze skasowanej gry o Czarnej Panterze

Pod koniec maja poinformowano o zmianie strategii i zwolnieniach w firmie EA. Wydawca zamierza skupić się przede wszystkim na swoich sprawdzonych markach i zdecydował się na skasowanie zapowiedzianej w lipcu 2023 roku gry z Czarną Panterą w roli głównej. Zamknięto również studio Cliffhanger Games, które odpowiadało za rozwój tego projektu.

Na temat skasowanej gry Black Panther nie wiedzieliśmy praktycznie nic. Ujawniono jedynie, że miała to być produkcja dla jednego gracza, a także pokazano krótki teaser pokazujący symbol głównego bohatera. Teraz jednak do sieci wyciekły niepublikowane wcześniej grafiki koncepcyjne. Na kilku z nich widzimy różne lokacje, a na innych ukazano starcie T'Challi z jego synem Azarim, który miał być jedną z grywalnych postaci. Co ciekawe, na jednej z grafik widoczny jest także Skrull.

