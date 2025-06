Krytykowane ujęcie z Supermana nie pojawi się w filmie. Nowe prognozy box office

Fot. DC

Reklama

W pierwszym spocie, który pojawił się na początku 2025 roku – tuż po zwiastunie – znalazło się ujęcie lecącego Supermana ze zbliżeniem na jego twarz. W mediach społecznościowych rozlała się fala krytyki, a nawet hejtu, a wielu komentujących na jego podstawie wyciągało wniosek, że film będzie porażką.

W nowym wywiadzie James Gunn zdradził, że ostatecznie w ogóle nie wykorzystał tego ujęcia w filmie, bo sam uznał, że mu się aż tak nie podobało. Nie wiadomo, czy miały na to wpływ reakcje widzów, ale reżyser przyznał wprost:

– To była reklama do telewizji, a ujęcie nie miało skończonych efektów specjalnych. Nie byłem jakoś zakochany w tym ujęciu, więc nie ma go nawet w filmie.

Superman Zobacz więcej Reklama

Superman – prognozy box office

Dotąd pojawiały się wyłącznie nieoficjalne szacunki ze strony ekspertów branżowych, ale teraz ujawniono pierwsze oficjalne prognozy otwarcia, oparte na danych z przedsprzedaży biletów. Superman zebrał już 10 milionów dolarów w bardzo krótkim czasie – to imponujący wynik. Dla porównania, The Batman z 2022 roku miał 7,5 mln dolarów z przedsprzedaży, a ostatecznie zanotował otwarcie na poziomie 134 mln dolarów.

ROZWIŃ ▼

Branżowe prognozy zakładają, że Superman otworzy się w USA w granicach 125–145 mln dolarów. Serwis Deadline dodaje jednak, że według ich źródeł z kręgów dystrybucyjnych ten wynik może być niższy – 90–125 mln dolarów. Kluczowe mają być recenzje – widzowie dobrze znają postać Supermana z wielu filmów i seriali, dlatego jakość filmu może mieć decydujący wpływ na frekwencję.

Premiera zaplanowana jest na 11 lipca 2025 roku.