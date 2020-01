Bloodshot - oficjalna kategoria wiekowa filmu wzbudza spore zaskoczenie

Bloodshot to nowy film Sony Pictures oparty na popularnej, komiksowej serii od Valiant Comics. Ogłoszono oficjalną kategorię wiekową filmu. Będzie to PG-13 ze względu na sekwencje przemocy. Wiele osób ta decyzja może dziwić, ponieważ komiksowy pierwowzór zawiera wiele krwawych scen i wulgarnego języka, dlatego spodziewano się raczej, że film otrzyma kategorię wiekową R.

Film to opowieść o Rayu Garrisonie, żołnierzu, którzy został zabity podczas akcji. Korporacja RST wskrzesiła go do bycia superbohaterem znanym jako Bloodshot. Mając nanontechnologię w żyłach, jest nie do powstrzymania. Jest silniejszy niż zwykły człowiek oraz momentalnie się leczy, ale by kontrolować jego ciało, korporacja wyczyściła jego umysł ze wspomnień. Ray nie wie, co jest prawdziwe, a co nie, ale chce się tego dowiedzieć. W obsadzie znajdują się Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Guy Pearce, Sam Heughan oraz Toby Kebbell. Za kamerą stoi Dave Wilson.

Bloodshot - premiera filmu w USA 13 marca.