Bloodshot - nowy zwiastun filmu. Vin Diesel jako superbohater z komiksów

Bloodshot to opowieść o Rayu Garrisonie, żołnierzu, którzy został zabity podczas akcji. Korporacja RST wskrzesiła go do bycia superbohaterem znanym jako Bloodshot. Mając nanontechnologię w żyłach, jest nie do powstrzymania. Jest silniejszy niż zwykły człowiek oraz momentalnie się leczy, ale by kontrolować jego ciało, korporacja wyczyściła jego umysł ze wspomnień. Ray nie wie, co jest prawdziwe, a co nie, ale chce się tego dowiedzieć.

W obsadzie są Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell i Guy Pearce. Za kamerą stoi Dave Wilson, dla którego jest to debiut reżyserski. Pracował on jako reżyser filmowych zwiastunów takich gier jak Star Wars: The Old Republic czy The Elder Scrolls Online.

Bloodshot - zwiastun

Nowy zwiastun pokazuje więcej mocy superbohatera i jego starcia z przeciwnikami. Można w scenach akcji doszukać się ręki reżysera, ponieważ w tzw. filmowych zwiastunach gier była ona podobnie kręcona. Budżet nie jest znany, ale mówi się, że nie jest on zbyt wysoki.

Bloodshot - premiera odbędzie się w marcu 2020 roku.