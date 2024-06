Blue Beetle jednak w uniwersum DCU. Będzie serial animowany

fot. Warner Bros.

Reklama

Chociaż podczas promocji filmu Blue Beetle mówiono, że bohater będzie należeć do DCU, po klapie finansowej mało kto w tę informację wierzył. Teraz, gdy pojawia się informacja o serialu animowanym w DCU mającym związek z filmem, zostało to potwierdzone.

Blue Beetle - szczegóły serialu

Jak donosi Deadline, serial ma opierać się na filmie i będzie opowiadać kolejną historię o tytułowym bohaterze. Według ich źródeł, jeśli projekt się spodoba i osiągnie sukces, miałoby to doprowadzić do ewentualnego powrotu superbohatera na ekrany kin.

Za sterami serialu stoi Miguel Puga, który według Deadline pracuje nad nim od początku 2024 roku. Pełni on rolę showrunnera i reżysera. Cristian Martinez jest scenarzystą. Angel Manuel Soto i Gareth Dunnet-Alcocer, czyli reżyser i scenarzysta kinowego filmu, będą producentami wykonawczymi.

Na ten moment jeszcze są negocjowane kontrakty z obsadą filmu, by powrócili w serialu animowanym do swoich ról. Xolo Mariduena ponownie będzie tytułowym herosem.

Choć jest to niepotwierdzona informacja Deadline, z reguły ich doniesienia nie są traktowane jako plotki. DC Studios odmówiło im komentarza, a James Gunn nie odniósł się do ich informacji. Z reguły newsy Deadline, Variety czy The Hollywood Reporter były przez niego potwierdzane.

Przypomnijmy, że kinowy Blue Beetle był jednym z ostatnich projektów tworzonych przez poprzednie władze DC Studios. Jednak James Gunn zapowiadał, że niektórzy aktorzy powrócą w jego uniwersum i niektóre osoby z Blue Beetle mają dołączyć do tego grona, w którym między innymi jest Viola Davis jako Amanda Waller.