Maciej Zieliński zakwalifikował się do festiwalu Slamdance. Tam zaczynał m.in. Christopher Nolan

fot. materiały prasowe

Maciej Zielinski, polski kompozytor i producent muzyczny, zakwalifikował się na festiwal Slamdance Film Festival w Los Angeles.

fot. Wojciech Wandzel

Maciej Zieliński zakwalifikował się do festiwalu Slamdance

To już 31. edycja tego wydarzenia. Skomponował on ścieżkę dźwiękową do filmu Know Me w reżyserii Edsona Jeana. Międzynarodowa premiera filmu jest zaplanowana na 21 lutego 2025 roku. Slamdance to bardzo istotny festiwal jeśli chodzi o historię kina i szanse dla wielkich artystów. To właśnie tam debiutował Christopher Nolan, dziś jeden z najlepszych reżyserów w historii.

W muzyce do Know Me poszukiwaliśmy z reżyserem odkształceń, które nadałyby muzyce akustycznej nowy kontekst. Dużo eksperymentowałem z syntezą granularną, z pomocą której przetwarzałem brzmienia orkiestrowe i elektroniczne, uzyskując ciekawe, nieoczywiste brzmienia. - powiedział Maciej Zieliński.

fot. materiały prasowe

Know Me - opis fabuły

Film Know Me oparty jest na prawdziwej historii z 2012 roku. Opowiada o Kensonie, który po tragicznej śmierci swojego brata Jimmy'ego zostaje wciągnięty w medialną burzę wokół tzw. „Miami Zombie". Starając się zapewnić bratu godny pochówek, Kenson musi zmierzyć się z sensacyjnymi doniesieniami, manipulacjami mediów i lokalnych przywódców oraz własnymi wspomnieniami o bracie.