Bob Odenkirk nadal w szpitalu, Jest oświadczenie w sprawie stanu zdrowia

fot: materiały prasowe

Bob Odenkirk przebywa w szpitalu, a jego stan jest stabilny. Wszystko wskazuje na to, że był to atak serca, gdyż w oświadczeniu używają sformułowania "incydent związany z sercem". W oświadczeniu aktor i jego rodzina wyrażają wdzięczność wobec lekarzy i pielęgniarek za zadbanie o jego zdrowie oraz obsadzie, ekipie oraz producentom za pomoc. Dziękują również wszystkim fanom za dobre życzenia i proszą o prywatność na czas dojścia Boba Odenkirka do zdrowia.

Według informatorów The Hollywood Reporter nakręcono połowę 6. sezonu Zadzwoń do Saula. Prace na planie zostają wstrzymane do odwołania, bo wszyscy skupiają się na wieściach o stanie zdrowia Odenkirka.

Oświadczenie telewizji AMC:

- Bob jest kimś, kogo znamy od dawna i z którym mieliśmy szczęście pracować. Natychmiastowy wyraz niepokoju i uczucia od fanów z całego świata pokazuje jego wyjątkowy talent i zdolność do poruszania ludzi i dawania im rozrywki. Tak jak wszyscy jesteśmy wdzięczni za informację o tym, że jest w stanie stabilnym i ma wspaniałą opiekę. Myślimy o nim i życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Oświadczenie Sony Pictures:

- Bob był częścią rodziny Sony Pictures od wielu lat i mieliśmy szczęścia mogąc pracować z tak wyjątkowo utalentowanym człowiekiem. Razem z milionami fanów z całego świata myślimy o nim i jego rodzinie, życząc mu wszystkiego najlepszego podczas powrotu do zdrowia.

Zanim opublikowano oświadczenia syn 58-letniego Boba Odenkirka, Nate opublikował informację w mediach społecznościowych, że jego ojciec z tego wyjdzie.

Finałowy sezon Zadzwoń do Saula miał pojawić się w pierwszym kwartale 2022 roku, ale nie jest wykluczone, że premiera zostanie opóźniona.